Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Was hat der 5G-Ausbau mit "einer zentral gesteuerten Weltordnung" zu tun? Ein Partner einer Bürgerinitiative, die in Calw regelmäßig Infostände betreibt, meint: offenbar so einiges. Doch ist die öffentliche Verbreitung solch fragwürdiger Theorien überhaupt erlaubt?