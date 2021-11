Infos für Häuslebauer in Balingen

Die Besucher der achten Auflage der Immobilientage Zollernalb wissen ganz genau, was sie wollen. Eins der ganz großen Themen: Energie.















Potenzielle Häuslebauer, Eigentümer mit Sanierungswünschen oder Pläneschmiedende für die eigenen vier Wände hatten am Wochenende ein Ziel: die Immobilientage Zollernalb in Balingen.

Balingen Die gute Nachricht: Immobilien sind trotz Pandemie gefragt wie nie zuvor und eine solide Geldanlage. Die weniger gute: Die Nachfrage ist sehr viel größer als das Angebot. Und noch etwas: Mit dem Umzug von der Stadthalle in die räumlich großzügigere, Abstand bietende und barrierefreie volksbankmesse vor den Toren der Stadt hätte das Event weiter an Fahrt aufnehmen können nach einem Jahr Zwangspause. Doch die Corona-Pandemie bremste den sonst üblichen Besucherstrom merklich.

Indes waren zumindest die Fachvorträge und Diskussionen zu Themen wie Finanzierung und Förderungen, altersgerechtes Wohnen, Energieversorgung, Steuern und Recht oder auch neue Wohnkonzepte und junges Wohnen außerordentlich gut besucht. Darüber freute sich nicht nur der Veranstalter Martin Kiesling, sondern auch Balingens Oberbürgermeister Helmut Reitemann. Er lobte Veranstalter und Aussteller gleichermaßen in seiner Begrüßung, "dass sie es gewagt haben, trotz der Entwicklungen rund um Corona hierher zu kommen, um Kontakte und Geschäftsverbindungen zu knüpfen. Das zeigt, dass sie gerne in Balingen investieren."

Was die Zurückhaltung der Besucher betraf, brachten es Michaela Werner an der Kasse und ihre Kollegin auf den Punkt: "Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es kommen viel weniger Besucher." An den geltenden Corona-Regeln mochten sie das aber nicht festmachen, denn diese wurden von allen problemlos erfüllt.

Nachfrage nach Bauplätzen ist enorm

Bei seinem Rundgang musste der Oberbürgermeister feststellen, dass die große Nachfrage nach Wohneigentum in der Kreisstadt den zahlreichen Wünschen immer noch hinterherhinke. Zwar biete die Stadt durch Grundstückskauf für das Projekt Stapfel entlang der Hirschbergstraße 130 Bauplätze, doch sonst gäbe es außer Verdichten im Stadtgebiet derzeit wenig Möglichkeiten, dem Baudruck Herr zu werden, meinte Reitemann.

Das Bebauungsplanverfahren Stapfel, so hoffe er, sei Ende 2023 abgeschlossen, und das Bieterverfahren ließe sich dann eröffnen. Allerdings schränke die Vergaberichtlinie kaum etwas ein. Heißt: Ob auswärtiger Baubewerber beispielsweise aus Stuttgart oder Tübingen oder ein einheimischer Interessent, wer das Geld hat, kann auf Stapfel bauen. Und was er zusammen mit Guido Müller von Geiger Massivbau zudem feststellte: Die Grundstückspreise – je nach Lage zwischen 150 und 200 Euro – seien eher noch im Steigen begriffen.

Ebenso mit der Tendenz nach oben zeigten sich die Quadratmeterpreise für Wohneigentum, die derzeit zwischen 2000 und 3500 Euro liegen. Reitemann erkundigte sich unter anderem nach dem Fortgang des großen Bauprojekts an der Stingstraße, nahe Stadthalle. Acht Häuser seien fertig und bezogen, beim neunten seien nur noch drei Wohnungen frei. Eine Gewerbeeinheit und Büroflächen ließen sich außerdem noch mieten. Der Oberbürgermeister dazu: "Eine schöne Anlage." Preiswert sind dort die Wohnungen allerdings nicht: 2500 bis 4500 Euro pro Quadratmeter.

Unbedingt vorbeischauen musste das Stadtoberhaupt auch bei der Energieagentur und ihrem Geschäftsleiter Willi Grieser. Dieser kann sich in diesen Zeiten und mit neuen Vorschriften wie die Solaranlagenpflicht für neue Häuser nicht über mangelndes Interesse oder zu wenig Arbeit beklagen. "Wir sind unabhängig, neutral, und wir beraten kostenlos", betonte Grieser.

Das Thema Luftreinigung allgemein und die Anlagen der Firma Hyla im Speziellen, deren Anlagen mit Wasser arbeiten, interessierte Reitemann ebenso. "Luftreinigen ist topaktuell", bemerkte er, musste aber zugeben, dass nicht diese Hightech-Geräte, sondern lediglich so genannte mobile Luftfilter an Schulen eingesetzt werden – dafür immerhin bis zu vier Geräte pro Klassenzimmer.

Halt machte Reitemann auch bei etablierten Immobilienanbietern, die sich allesamt zurückhaltend bei ihren Auskünften über das Angebot an Wohneigentum gaben. Es fehle hinten und vorne an Grundstücken, die nicht zu astronomisch hohen Preisen verfügbar seien, waren sie sich einig. Jürgen Stäb, Leiter der Immobilienabteilung der Sparkasse Zollernalb, betonte allerdings, dass seine Abteilung wegen der Null-Zins-Politik der EZB inzwischen trotzdem zu einer der wichtigsten seiner Bank gehöre. Und hier wiederum stünden Reihenhäuser statt Einfamilienhäuser, Wohnraum für Senioren sowie junge Familien im Fokus.

Mit konkreten Vorstellungen zur Messe

Das junge Besucherpaar Valenka und Marc aus Winterlingen wollten von Reihenhäusern aber nichts wissen. Sie wünschen sich ein eigenes Nest, also ein Einfamilienhaus. "Wir sind so groß geworden und können uns eine andere Wohnform nicht vorstellen." Nicht ganz zufrieden zeigte sich auch ein Besucher aus Straßberg. "Ich habe mir zum Thema Energie mehr Angebote und Alternativen vorgestellt." Er plane, seine Ölheizung bald gegen eine möglichst klimaneutrale Alternative auszutauschen. "Für Sanierer sind hier einfach zu wenig Angebote", bemängelte der Hausbesitzer, wollte sich aber eingehend mit dem Thema Solar beschäftigen.

Ein neues Haus zu bauen, empfindet ein Tailfinger schlichtweg als unmöglich "denn die Immobilienpreise explodieren ja geradezu." Doch auch dieser Besucher ging schließlich mit neuen Infos und Impulsen nach Hause. Schließlich waren die Immobilientage überschrieben mit "Zeit für Neues".