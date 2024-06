1 Am Norma-Parkplatz kommt es zu einer Kollision. Foto: Wegner

Am Norma-Parkplatz hat es am Montagabend gekracht. Die Polizei teilte nun auf Anfrage unserer Redaktion Näheres zum Unfallhergang mit.









Am Norma in Sulgen kam es am Montagabend gegen 17.20 Uhr dazu, dass eine 13-jährige Radlerin an der Parkplatzausfahrt bei einer Kollision mit einem Auto angefahren wurde. Das teilte die Polizei mit. Eine 59-jährige Autofahrerin wollte vom Norma-Parkplatz aus nach rechts auf die Vier-Häuser-Straße abbiegen und übersah das Kind, dass sich von der Rottweiler Straße aus genähert hatte.