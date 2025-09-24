Infos bei Einwohnerversammlung: Schömberger sollen von Windrädern profitieren

Bei der Einwohnerversammlung stellte die BayWa r.e. ihre Erweiterungspläne für den Langenbrander Windpark vor. Der Gemeinde winken Pachteinnahmen, den Anwohnern ein Strombonus.
Seit etwas mehr als einem Jahr stehen zwischen Langenbrand und Waldrennach vier Windräder. Betreiberin ist die BayWa r.e. Wind GmbH. Von Anfang an war klar, dass das Unternehmen in Richtung Langenbrand weitere Anlagen errichten möchte. Die Firma hat dafür einen städtebaulichen Vertrag mit der Gemeinde Schömberg abgeschlossen. Nun wurde bekannt, dass die BayWa r.e. geänderte Pläne verfolgt.