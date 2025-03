Infos aus erster Hand: So lief die Ausbildungsbörse in Hausach

So lief die Ausbildungsbörse in Hausach

1 Die Ausbildungsbörse in der Stadthalle war erstmals am Nachmittag für alle geöffnet. Bei der Firma Vega teilten die aktuellen Azubis ihre Erfahrungen. Foto: Fischer

Bei der Hausacher Ausbildungsbörse stellten sich 61 Firmen und insgesamt rund 300 mögliche Ausbildungsberufe dem potenziellen Nachwuchs eingehender vor. Das Interesse war rege, zumal viele Azubis ihre Erfahrungen anschaulich teilten.









Link kopiert



61 Firmen, fast 300 Ausbildungsberufe und das alles an einem Standort – viel los war am Mittwoch in der Stadthalle bei der Ausbildungsbörse. Nicht nur die Hausacher Schüler hatten am Morgen Gelegenheit, sich über ihren Wunschberuf oder den, der es noch werden könnte, zu informieren und mit Firmenchefs aus der Region in Kontakt zu kommen. Erstmals war die Börse am Nachmittag auch für die Öffentlichkeit geöffnet.