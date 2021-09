So ist der aktuelle Stand bei der Innenstadtsanierung in St. Georgen

St. Georgen will auch weiterhin attraktiv bleiben – dazu soll auch die Innenstadtsanierung samt Marktplatz und Tiefgaragen beitragen. Über den aktuellen Stand und die weiteren Planungen informierte das Rathaus bei einem Informationsabend.















St. Georgen - Städte stünden im Wettbewerb um neue Bürger und Fachkräfte, so Bürgermeister Michael Rieger. In diesem Konkurrenzkampf wolle man eine wichtige Rolle spielen. Städte mit hoher Lebensqualität hätten große Chancen, auch künftig finanziell gut aufgestellt zu sein. St. Georgen habe einen Sonderstatus mit Firmen, die mehrere tausend Arbeitsplätze böten. Es gebe schon viel Lebensqualität in der Stadt, aber um mithalten zu können, seien einige Maßnahmen unausweichlich. Es werde Zeit, an die Innenstadt zu gehen; vieles sei in desolatem Zustand.

Stadtkernsanierung ist große Chance

Beim Stadtentwicklungskonzept habe man die Bürger mit ins Boot holen wollen. Diese sollten Verantwortung übernehmen, Dinge mitgestalten, ähnlich wie bei der Minigolfanlage oder dem Grillplatz im Röhlinwald. Die Stadtkernsanierung sei eine große Chance, aber auch eine große Herausforderung. Die Zeit sei gut: Das Leben in Kleinstädten werde für viele wieder attraktiv. Auch hätten Private viel investiert, weil sie an die Zukunft St. Georgens glaubten.

Jürgen Pfaff, Landschaftsarchitekt beim Büro "faktorgruen", beschrieb den Werdegang der Planungen, die 2014 mit einem städtebaulichen Wettbewerb begannen. Die Erfahrung zeige, dass sich in Orten mit schön gestalteten Innenstädten die Geschäftslage verbessere und Leerstände abnähmen. Derzeit sei man am Herzstück, dem Marktplatz. Ein nächster Schritt sei das Rathaus. Schon umgesetzt sei die Vorplatzgestaltung bei der Lorenzkirche, kürzlich begonnen habe die Sanierung des "Roten Löwen".

Die Gerwigstraße werde vor der Schule als Durchgangsstraße nur noch für Busse und Anlieger zur Verfügung stehen; die Einfahrt der Marktgarage wird also zur oberen Gewerbehallestraße verlegt. Architektin Susanne Schneider erläuterte weitere Details zur Sanierung der Marktplatzgarage, die später "Parkhaus Stadtmitte" heißen soll. Die Rathaustiefgarage sei im ersten Bauabschnitt noch kein Thema, für sie seien eine Sanierung, eine Erweiterung oder ein Neubau möglich.

"Höchste Eisenbahn" bei der Betonsanierung, die aber teuer wird

Eine Verschiebung der Stützen ist in der Marktgarage nicht möglich, jedoch ist eine Erweiterung in Richtung der neuen Zufahrt geplant. Der bisherige Zugang wird nur noch Fußgängern und Radfahrern zur Verfügung stehen. An der Zufahrt zur Postgarage wird sich nichts ändern, zwischen beiden Garagen wird es aber eine Verquickung geben.

Der bisherige Personenzugang vor dem Postgebäude bleibt erhalten. Barrierefrei ausgebaut und mit Beleuchtung aufgewertet werden soll der in die Gerwigstraße mündende Zugang. Sämtliche Ausgänge werden zudem verglast, damit man sie abschließen kann.

In der Garage selbst sollen unterschiedliche Bodenfarben nicht nur für ein freundlicheres Bild sorgen, sondern auch kennzeichnen, wo Park- und wo Laufflächen sind und wo es zu Ausgängen geht. Die Zahl der Pkw-Stellplätze wird von 96 auf 106 steigen, zudem entstehen zwei Behinderten-, zehn Frauen, vier Kinderwagen-, vier E-Ladesäulen-, drei Motorrad- und 28 Fahrrad-Stellplätze.

"Höchste Eisenbahn" geboten ist bei der Betonsanierung der Garage, die aber sehr zeit- und kostenintensiv ist, so Schneider. Parallel dazu werden lauf Pfaff Oberflächenarbeiten am Marktplatz laufen, wo der gesamte Belag entfernt werden muss. Man werde versuchen, das in Abschnitten zu erledigen, um die Folgen für Einzelhändler abzupuffern. Nötig ist eine Anhebung des Bodens um 70 bis 80 Zentimeter, da unter anderem bei der neuen Zufahrt schattige Bäume gepflanzt werden sollen. Der Blick auf den Marktplatz von der Bahnhofstraße aus bleibt erhalten.

Barrierefreier Zugang, Wasserelement und Holzdecks sind geplant

Die Wand des Postgebäudes neben der Garageneinfahrt soll begrünt werden. In Richtung des ehemaligen Schlecker-Markts, wo derzeit eine Corona-Teststation untergebracht ist, sind ein behindertengerechter Zugang sowie ein Wasserelement geplant. Der Marktplatz soll mehrere Holzdecks erhalten, die groß genug sind, um Gruppen eine Sitzmöglichkeit zu bieten. Sie beinhalten Strom- und Wasseranschlüsse, damit Laufwege bei Veranstaltungen nicht durch Kabelbrücken gestört werden. Das Konzept sieht zudem für das gesamte Gelände Leuchtmasten vor.