Informationen zum Ukraine-Krieg: Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin festgenommen

In Berlin wurde eine mutmaßliche Spionin für Russland festgenommen. Die Deutsch-Ukrainerin soll geheime Infos zum Ukraine-Krieg weitergegeben haben.







In Berlin ist eine Frau mit deutscher und ukrainischer Staatsangehörigkeit festgenommen worden, die für einen russischen Geheimdienst gearbeitet haben soll. Ihrem Kontaktmann habe Ilona W. unter anderem Informationen mit Bezug zum Ukraine-Krieg verschafft, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch mit. Sie soll sich auch an frühere Mitarbeiter aus dem Geschäftsbereich des Bundesverteidigungsministeriums gewandt haben, die sie persönlich kannte.