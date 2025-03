Informationen über kommunale Themen: Wird es in Niedereschach bald wieder eine Apotheke geben?

In seiner Begrüßung dankte Bürgermeister Martin Ragg zunächst dem Team der Twirling-Tanz-Sport-Gruppe Niedereschach (TTSG) rund um deren Vorsitzende Olga Jazuk. Die TTSG hat am Sonntag nicht nur die Bewirtung übernommen, sondern bot mit deren aktiven Twirlerinnen auch ein sportliches Rahmenprogramm, das von den Senioren genau wie der Auftritt der Superhelden „Glitzer-Kids“ aus Kappel mit viel Beifall bedacht wurde.

Twirling-Meisterschaft in der Eschachhalle

Olga Jazuk stellte zudem die TTSG vor und ging auf die vielen sportlichen aber auch finanziell herausfordernden Erfolge der TTSG ein. Am 5. und 6. April besteht bei der von der TTSG in der Eschachhalle auszurichtenden Deutschen Twirling-Meisterschaft die nächste Gelegenheit, die Mädchen der TTSG im sportlichen Wettkampf mit der Deutschen Twirling-Elite zu erleben.

Die „Apothekenfrage“ bewegt die Einwohner

Mit großem Interesse verfolgten die Senioren die Ausführungen von Bürgermeister Martin Ragg, gerade auch mit Blick auf die „Apothekenfrage“. Dass Niedereschach derzeit keine Apotheke hat, bewegt viele Menschen aus der Gesamtgemeinde und insbesondere die Senioren.

Ragg zeigte sich sehr zuversichtlich, dass es in absehbarer Zeit in Niedereschach wieder eine Apotheke geben wird. Ob am bisherigen Standort oder an einem anderen Standort, ließ er offen. Es liefen Gespräche. Die Gemeinde sei an dem Thema dran, und sobald alles in trockenen Tüchern und geklärt sei, werde dies bekanntgegeben.

Defibrillatoren in allen Ortsteilen

Zudem ging der Bürgermeister auf die fünf nun in allen Ortsteilen der Gesamtgemeinde installierten Defibrillatoren ein und warb für eine Teilnahme an den von den DRK-Ortsvereinen Niedereschach und Fischbach angebotenen Praxis-Schulungen zum Umgang mit den Geräten, die mit Unterstützung des Vereins „Region der Lebensretter“ angeschafft werden konnten.

Erfreut zeigte sich der Bürgermeister, dass nun auch der Fortbestand der Tagesbetreuungseinrichtung im Eschachpark gesichert ist. Ebenso erläuterte er Neuerungen im direkt neben dem Rathaus gelegenen Nahkauf-Markt bezüglich des dortigen Getränkemarktes und der dort geschlossenen Bäckereifiliale. Die Betreiberfamilie des Nahkauf-Marktes biete dort trotzdem noch Backwaren an. Im bisherigen Getränkemarkt-Raum könne jetzt nur noch das Leergut abgegeben werden. Der Kauf von Getränken mit dem gewohnten Sortiment laufe nun jedoch über die normalen Verkaufsräume.

Erschließung weiterer Gewerbegebietsflächen

Mit Blick auf die in Niedereschach geplante Erschließung weiterer Gewerbegebietsflächen im Gebiet „Zwischen den Wegen II“ erläuterte Ragg in kurzen Worten den aktuellen Stand und die Wichtigkeit solcher Flächen, um bestehenden und expansionswilligen Betrieben aus der Gemeinde die Zukunft zu sichern und diese zu halten.

Notwasserversorgung mit Nachbarort Dauchingen

Zudem wies Ragg auf den bevorstehenden Besuch aus der spanischen Partnergemeinde Arzua vom 30. April bis 4. Mai und auf sein für den 22. Mai geplantes jährliches Frauengespräch hin, bei dem unter anderem der neue Hochbehälter Kappel besichtigt wird, über den die neu geschaffene Notwasserversorgung mit dem Nachbarort Dauchingen läuft.