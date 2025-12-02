Information im Gemeinderat: So steht es um den kommunalen Forstbetrieb in Aichhalden

Der Gemeindewald Aichhalden soll im Forstwirtschaftsjahr 2026 einen Gewinn von 16 600 Euro abwerfen. Von einem Sonderhieb hält Bürgermeister Michael Lehrer nichts.
In der Sitzung des Gemeinderats stellte Revierförster Christoph Eberle den Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 vor. Bei einer vom Forstamt vorgeschlagenen Einschlagsmenge von 1040 Festmetern, die alle gängigen Sortimente wie Stammholz, Palettenholz und Industrieholz enthalten soll, wird mit einem Holzerlös von rund 78 000 Euro gerechnet. Dabei wird Eberle zufolge ein Durchschnittspreis von 75 Euro je Festmeter zugrunde gelegt. „Das ist vorsichtig kalkuliert. Derzeit liegt der Holzpreis im Schnitt bei rund 80 Euro. Er könnte in 2026 auch wieder etwas schlechter sein“, blieb der Revierförster zurückhaltend.