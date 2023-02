Eschachschule Dunningen will ein neues Profilfach einrichten

1 In der Dunninger Gemeinschaftsschule soll im nächsten Schuljahr Informatik, Mathematik, Physik (IMP) als drittes Profilfach angeboten werden. Foto: Weisser

An der Eschachschule in Dunningen kündigt sich Neues an: Das Profilfach Informatik, Mathematik, Physik soll das Angebot bereichern.















Dunningen - Weiterer Pluspunkt für die Dunninger Eschachschule: Die Gemeinschaftsschule will zum nächsten Schuljahr das Profilfach Informatik, Mathematik, Physik (IMP) einrichten. Der Gemeinderat steht voll hinter dem Wunsch der örtlichen Schuleinrichtung. Einstimmig bewilligte das Gremium deren Antrag.

Weiteres Alleinstellungsmerkmal

Die Gemeinde werde als Schulträger das Ersuchen nun an das Regierungspräsidium weiterleiten, kündigte Bürgermeister Peter Schumacher an. Die Verwaltung unterstütze das Ansinnen der Eschachschule nachdrücklich. Mit diesem Profilfach, so der Schultes weiter, bekomme die Eschachschule Dunningen ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal. Die Attraktivität der Schuleinrichtung werde mit diesem Angebot weiter gesteigert.

Industrie sieht Schritt positiv

Konrektor Mario Munding wies darauf hin, dass es im Kreis Rottweil nur eine weitere Schule mit dem Profilfach IMP gebe. Auch die Industriebetriebe sähen diesen Schritt recht positiv. Es gäbe kein Argument, das dagegenspreche, meinte Gemeinderätin Simone Spengler.

Die Ratsmitglieder Helmut Faller und Inge Erath wollten wissen, ob der Schule dafür auch die Lehrkräfte zur Verfügung stünden. Man habe für das neue Profilfach zwei qualifizierte Personen, erklärte der Konrektor. Beide hätten eine Fortbildung absolviert.