Die Politik Deutschlands – ein Thema, dass die nationalen Medien der letzten Wochen prägte wie kein anderes. Und auch hier mitten unter uns in Villingen–Schwenningen steht es wortwörtlich im Zentrum: in Form eines 26 Tonnen schweren Lastwagens, dem „Bundestag On Tour“, direkt auf dem Schwenninger Marktplatz.

Demokratischer Traum: Mitbeteiligung aller

Für die Tage von Donnerstag bis Samstag würden sich hier in Schwenningen einmalige Möglichkeiten eröffnen. Neben Fragen stellen und ins Gespräch kommen rund um die deutsche Politik, insbesondere die Institution Bundestag, gebe es auch interaktive Angebote. Besonders beliebt sei die Fotostation, als scheinbarer Redner im Plenarsaal zu stehen und das Glücksrad, bei welchem auch tolle Sachpreise erspielt werden können. Dies berichtet Jürgen Dückers – einer von national 60 Honorarkräften, welcher mit regionalen Abgeordneten, wie Derya Türk-Nachbaur, als Experte Rede und Antwort steht und dies ganz neutral, ohne Parteiwerbung betreiben zu wollen.

Gerichtet sei diese Veranstaltung, so der Helfer, an alle: von „interessierten Bürgerinnen und Bürger“ bis zu vorangemeldete Schulen, sowie die Waldorfschule am Donnerstagmorgen; dabei „bemühen wir uns, niemanden wegzuschicken“ und für jeden ein offenes Ohr zu haben, so Dückers.

Sichtbare Politik – wichtig früher und heute

Schon seit der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 sei das Infomobil abwechselnd in allen 299 Wahlkreisen unterwegs. „Mit den drei Instrumenten Wanderausstellung, Messestand und diesem Infomobil“ wolle man ein öffentliches Angebot für sichtbare, informierende Politik machen und „nicht nur darauf warten, dass ein paar Millionen Besucher jährlich das Reichstagsgebäude in Berlin besichtigen“. Der Politikkenner erzählt, dass sich nicht nur die stetig wechselnden Regierungen einig seien, dass dieses Projekt eine „sehr sinnvolle Aufgabe“ erfülle. Darüber hinaus gehe aus direkten Rückmeldungen der Bürger hervor, dass auch sie sich für diese Initiative aussprechen würden.

Für die kommenden Tage erhofft sich Jürgen Dückers noch mehr interessierten Publikumsverkehr, welcher „dieses traumhaft schöne Wetter“ nutze, um „anstatt Sightseeing am Strand oder den Alpen, diesen einmal in der eigenen Innenstadt macht“ und „erkundet, was es mit diesem vielseitigen LKW auf sich hat“.

Öffnungszeiten des Infomobils „Deutscher Bundestag“

Freitag, 21. März:

9 bis 18 Uhr

Samstag, 22. März:

9 bis 14 Uhr