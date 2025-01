Wieso eine Wärmeplanung, und was bedeutet sie für die Hechinger Bürgerinnen und Bürger? Diese Fragen werden am Mittwoch, 22. Januar, von 19.30 bis 21 Uhr, online bei einem Infoabend zur kommunalen Wärmeplanung behandelt.

Die kommunale Wärmeplanung für Hechingen ist derzeit in Erarbeitung, wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung informiert. Involviert sind dabei die Stadt Hechingen, die Stadtwerke Hechingen und das beauftragte Forschungs- und Beratungsunternehmen Solites. Die gemeinsame Infoveranstaltung am 22. Januar wird online als Webinar via Microsoft Teams stattfinden, alle Interessierten können sich von Zuhause oder mobil zuschalten. Es ist kein eigenes Microsoft Teams-Konto notwendig, über den Internetlink https://tinyurl.com/waermeplaninfoabend22012025 kann jeder der Besprechung beitreten.

Bürger können Fragen stellen

Vertreter des Unternehmens Solites werden das Vorgehen bei der Wärmeplanung erläutern und was für Ergebnisse erarbeitet werden. Außerdem wird erklärt, was die Wärmeplanung für Hauseigentümer und Gewerbetreibende bedeutet. Die Teilnehmer können Fragen über den Chat oder via Video und Ton zu stellen.

Der Wärmeplan wird Hechingens Maßnahmenfahrplan für die nächsten 20 Jahre sein. Ab 2045 muss Hechingen fossilfrei, also ohne Heizöl, Gas oder Kohle, heizen. Für diese sogenannte Wärmewende müssen viele Heizungen umgestellt, Gebäude saniert und eventuell neue Wärmenetze gebaut werden. Die kommunale Wärmeplanung betrachtet auch die Energiegewinnung vor Ort: Wie und wo kann in Hechingen klimafreundliche Energie gewonnen werden?

Internetseite bündelt Informationen

Auf der Internetseite www.erneuerbar-leben.de/kommunale-waermeplanung werden alle Informationen zur Hechinger Wärmeplanung gebündelt. Dort können schriftlich Fragen gestellt oder Hinweise eingereicht werden, die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Wärmewende beantwortet beziehungsweise aufgegriffen werden.