Infoabend in Hausach: Neunbaugebiet „Kreuzberg II“ steht auf dem Prüfstand

Infoabend in Hausach

1 Dieses Nadelöhr als Zufahrt zum Baugebiet „Kreuzberg II“ stand schon vor genau vier Jahren in der Kritik. Verkehrsexperten sagen: Optimal ist es nicht, aber möglich. Foto: Ramsteiner

Wie im Rahmen eines Infoabends erläutert wurde, sollen laut Entwurf im Bereich 20 Einzelhäuser, 26 Doppelhäuser und zwei Mehrparteienhäuser für rund 250 Einwohner entstehen. Ein großes Problem bleibt allerdings die Verkehrserschließung.









Die meisten der rund 70 Besucher des Infoabends zum geplanten Baugebiet „Kreuzberg II“ am Mittwoch im Feuerwehrgerätehaus werden nach drei Stunden vermutlich nicht viel glücklicher nach Hause gegangen sein, dafür aber umfassend informiert. Die Stadt Hausach hatte alle Fachplaner mit an Bord, die zunächst im Plenum und anschließend an Thementischen für alle Fragen zur Verfügung standen.