Infoabend in Gültlingen: Teile von Wildberg bekommen neues Glasfasernetz

1 Auch in der Wildberger Kernstadt, Gültlingen und Sulz am Eck soll das Glasfasernetz ausgebaut werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Guido Kirchner

In Schönbronn sowie Teilen von Effringen ist der Glasfaserausbau so gut wie fertig. Nun folgt ein Ausbau in der Kernstadt sowie den Stadtteilen Gültlingen und Sulz am Eck. Dort hat Unsere Grüne Glasfaser (UGG) das Heft in die Hand genommen.









Link kopiert



Wer an schnellerem Internet interessiert ist, kann sich gefasst machen. Am Montag, 23. September, werden die Verantwortlichen des Glasfaserausbaus in Wildberg zum Thema Netzanbindung und Hausanschluss informieren. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle in Gültlingen und bringe alle Interessierten auf den neuesten Stand, was Netzanbindung und Hausanschluss betrifft..