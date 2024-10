Infoabend in Bisingen: Starkregen kann jeden treffen – Interesse dennoch gering

Infoabend in Bisingen

1 Die Hohenzollernhalle in Bisingen war am Donnerstag beim Infoabend zu den Starkregengefahrenkarten nur spärlich gefüllt. Foto: Benjamin Roth

Was war da los am Donnerstag in der Hohenzollernhalle? Der Infoabend zu den Starkregengefahrenkarten der Gemeinde stieß trotz des Ereignisses vom 2. Mai nur auf wenig Interesse. Dabei hatte Referentin Hannah Mirold-Stroh viel Expertise im Gepäck.









Bürgermeister Roman Waizenegger wusste angesichts der spärlich gefüllten Hohenzollernhalle selbst nicht so recht, wie er die Gäste am Donnerstagabend willkommen heißen sollte. „Wir haben extra großzügig gestuhlt, da wir vermutet haben, dass das Interesse am Thema Starkregen nach dem 2. Mai groß ist.“