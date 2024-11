Infoabend in Althengstett: Wertvolle Tipps für Hochwasserschutz

1 Über die angebotenen Information wurd engagiert diskutiert. Foto: Jeanette Tröger

Unwetter und Starkregen werden nach Prognosen künftig häufiger stattfinden – da ist es gut, vorbereitet zu sein. Wie das geht, wurde von Fachleuten in der Festhalle erläutert.









Link kopiert



Zahlreiche Bürger waren interessiert an der von der Gemeinde angebotenen Veranstaltung zum Starkregenrisikomanagement, das vom Ingenieurbüro Heberle für die drei Althengstetter Ortsteile ausgearbeitet worden war. Vor allem der zweite Teil, in dem es neben dem kommunalen Handlungskonzept darum ging, was jeder selbst zum eigenen Schutz in der Vorsorge wie auch im Fall eines Starkregenunwetters tun kann, gab nach den Worten eines Teilnehmers wertvolle Impulse.