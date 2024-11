Die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau qualifiziert in Albstadt Ehrenamtliche, um Familien zu unterstützen.

Die ehrenamtlichen Familienpatinnen und -paten besuchen die Familien ein- bis zweimal in der Woche und helfen bei alltäglichen Herausforderungen – sei es bei der Kinderbetreuung, bei gemeinsamen Unternehmungen, bei den Hausaufgaben – und haben ein offenes Ohr für die Eltern.

Edith Scheer, 68 Jahre alt, Mutter und Oma, berichtet: „Ich betreue eine Familie mit einem einjährigen und einem fünfjährigen Kind. Das ältere Mädchen hat immer wieder den Wunsch nach einer Oma geäußert, da ihre eigene Oma früh gestorben ist. Die Mutter wandte sich an die Caritas, und so kam ich zu der Familie. Einmal in der Woche hole ich das Mädchen von der Kita ab und wir verbringen drei Stunden zusammen.“

„Emotionale Unterstützung ist für sie ganz wertvoll“

Liz Amling, 28 Jahre alt und Mutter einer kleinen Tochter: „Die Mutter meiner Patenfamilie lebt in Trennung und hat kein soziales Umfeld in der Nähe. Sie muss den Alltag mit ihren vier Kindern allein meistern. Ich besuche sie wöchentlich für zwei Stunden und beschäftige mich hauptsächlich mit der zweijährigen Tochter. So kann sie sich gezielt um ihre anderen Kinder kümmern oder sich auch mal mit mir über ihre Sorgen und Nöte unterhalten. Diese emotionale Unterstützung und Bestätigung sind für sie ganz wertvoll.“

Liz Amling hat gute Erfahrungen gemacht. Foto: Caritas

Familienpatinnen ergänzen und erweitern die familiären Strukturen und stärken daher Kinder und Eltern. Wer Teil des Netzwerkes werden möchte, ist eingeladen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Am Donnerstag, 14. November, und am Mittwoch, 20. November, finden von 17.30 bis 18.30 Uhr Informationsabende im Caritas-Zentrum in Albstadt statt.

Für weitere Informationen steht die Koordinatorin der Familienpaten, Anja Lüders, zur Verfügung: lueders.a@caritas-dicvrs.de, Telefon: 07431/9 57 32-0 oder 0176/19 35 39 29.