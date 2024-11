Info-Veranstaltung in Wolfach: Wie der Verein „Frauen in Not“ seit mehr als 50 Jahren hilft

1 Die „Frauen in Not“-Beauftragte der KFD in Offenburg-Kinzigtal Brigitte Mans (links) und die Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft in Wolfach Daniela Decker im Gemeindehaus. Foto: Dorn

Die Hilfsorganisation unterstützt seit mehr als einem halben Jahrhundert Frauen, bei denen staatliche Hilfen nicht ausreichen. Brigitte Mans informierte im Wolfacher Gemeindehaus über das Angebot und warb für mehr Sichtbarkeit.









Der Verein „Frauen in Not“besteht seit mehr als 50 Jahren. Ins Leben gerufen von den katholischen Frauen der Freiburger Erzdiözese ist das Netzwerk seit jeher eine Anlaufstelle für Frauen, die in Notlagen durch den Staat nicht ausreichend unterstützt werden können. Und damit ist der Verein auch einzigartig: In keinem anderen Bistum in Deutschland existiert eine Hilfsorganisation, die sich in dieser Art für Frauen einsetzt.