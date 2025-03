Info-Veranstaltung in Sulz: Starkregen und Schutzmaßnahmen

1 Beim Starkregenereignis vom 2. August verwandelte sich der westliche Teil des Ortes in eine Wasserlandschaft. Foto: Feuerwehr/Gramoll

Welche Auswirkungen Starkregenereignisse haben und wie sich Grundstückseigentümer vor den Folgen schützen können, ist Inhalt einer Informationsveranstaltung. Diese findet am Mittwoch, 12. März, um 19 Uhr in der Stadthalle statt.









Die Bilder sind vielen noch in Erinnerung. Seien es die Wassermassen, die 2021 an der Ahr zu einer Hochwasserkatastrophe mit 135 Toten sorgten oder die Regenfälle in Bayern und Baden-Württemberg, die Ende Mai 2024 an Donau und in der Bodenseeregion Schäden von bis zu drei Milliarden Euro verursachten.