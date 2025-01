Zu einem erfüllten und glücklichen Leben gehört auch ein Beruf, der zufrieden macht und Sinn stiftet. Deshalb ist es umso wichtiger, dass junge Menschen eine qualifizierte schulische Ausbildung absolvieren. Die Basis für eine erfolgreiche berufliche Zukunft lässt sich individuell und effizient an den Berufsschulzentren in Calw und Nagold erlangen.

„Unsere Schulen bieten vielfältige Möglichkeiten, erste oder vertiefende Schritte für das Berufsleben zu gehen: Sei es ein Schulabschluss – vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur – oder das breite Spektrum der beruflichen Ausbildungswege für gewerbliche oder kaufmännische Berufe sowie für Tätigkeiten im hauswirtschaftlichen, gesundheits- oder sozialpädagogischen Bereich“, sagt Helmut Riegger, Landrat des Landkreises Calw.

Offene Lernatmosphäre

Der Calwer Landrat weiß um die Professionalität der schulischen Einrichtungen in Nagold und Calw. Engagierte Lehrkräfte, eine offene Lernatmosphäre und optimal ausgestattete Schulen bilden das Fundament für den Erfolg der jungen Menschen. „Als Schulträger der beiden Berufsschulzentren in Calw und Nagold liegt es dem Landkreis Calw besonders am Herzen, Jugendlichen dabei zu helfen, ihre angestrebten Schulabschlüsse zu erreichen und die Basis für eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu erarbeiten“, so Helmut Riegger.

Individuelle Grundlage

Diese Vielfalt ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, sich eine individuelle Grundlage für den künftigen Beruf zu schaffen oder sich zusätzlich zu qualifizieren.

„Dabei ist uns eine hochwertige und moderne Ausstattung unserer Schulen besonders wichtig“, sagt Riegger weiter. „Denn unserer Meinung nach investieren wir mit einer zeitgemäßen Ausbildung nicht nur in sie, sondern auch sinnvoll in die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Landkreis Calw.“

Schon etwas vor ab September?

Die beruflichen Schulen laden alle Interessierten ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Dafür wurden in Nagold und in Calw Infotage organisiert. Am Berufsschulzentrum Nagold findet dieser am Samstag, 1. Februar, von 9 bis 13 Uhr statt. Folgende Schulen sind dort zu finden:

Annemarie-Lindner-Schule Nagold

Der Mensch im Mittelpunkt, dieses Motto beschreibt die Arbeit und das, was alle Verantwortlichen an der Annemarie-Lindner-Schule (Soziales, Hauswirtschaft und Pflege) antreibt. Vor allem die Kommunikation und der Austausch mit Schülerinnen, Schülern, Eltern, Betrieben, Kolleginnen und Kollegen helfen dabei, die Bereiche zu erkennen, in denen sich alle Beteiligten sich weiter entwickeln können und wollen. An der Annemarie-Lindner-Schule freut man sich daher auf viele neue Menschen, die die Schule bereichern und den gemeinsamen Weg mit beschreiten.

Kaufmännische Schule Nagold

Die Kaufmännische Schule Nagold (KSN) vereint sieben Schularten unter einem Dach, mit einem entsprechend breiten Spektrum an Zugangsoptionen und Abschlussmöglichkeiten von der Fachschulreife bis zum Abitur.

Rolf-Benz-Schule Nagold

Begleitet von engagierten Lehrkräften, erleben viele junge Menschen an der Rolf-Benz-Schule Nagold einen schulischen Neustart – voller Begeisterung für Handwerk und Technik. Die Schule bietet eine qualitativ hochwertige Auswahl an Bildungsangeboten. Auf der Webseite der Rolf-Benz-Schule und am Info-Tag bekommt man alle Möglichkeiten auf einen Blick, um aus dem breiten Angebot auszusuchen, was zu einem selbst und der eigenen Zukunftsvision passt.

Berufsschulzentrum Calw

Der Infotag am Berufsschulzentrum Calw findet am Samstag, 8. Februar, von 9 bis 12 Uhr, statt. Folgende Schulen stellen sich vor:

Hermann-Gundert-Schule Calw (HGS)

Das Berufliche Schulwesen ermöglicht es, neben der Ausbildung im Rahmen des Dualen Systems eine Vielzahl von Schulabschlüssen anzustreben. Kein Abschluss ohne Anschluss – die Hermann-Gundert-Schule (HGS) Calw setzt dieses Motto in Verbindung mit den verschiedensten beruflichen Profilen im kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Bereich um und bietet Möglichkeiten, einen Bildungsweg individuell nach Fertigkeiten und Vorlieben zu gestalten – natürlich unterstützt durch modernste digitale Technik.

Johann-Georg-Doertenbach-Schule Calw (JGDS)

Die Johann-Georg-Doertenbach-Schule (JGDS) in Calw bietet jungen Menschen in der beruflichen Bildung im Bereich Technik und Gastronomie vielfältige Möglichkeiten, Abschlüsse und Perspektiven. Die Vielfalt der Schule zeigt sich in der Mechatronik und Informationstechnik, in der Metalltechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Farbtechnik, Körperpflege sowie der Hotellerie und Gastronomie.

Das Ziel an der JGDS ist es, Lernende bestmöglich auf Ausbildung und Beruf oder Studium vorzubereiten. Gemeinsam wird Zukunft gestaltet.