Wenn eine Frau heute unter Partnerschaftsgewalt leidet, ist sie häufig auch von digitaler Gewalt betroffen, heißt es in einer Mitteilung des Weißen Rings, Außenstelle Freudenstadt.

Ex-Partner stalken mit digitalen Überwachungstechniken ihre Partnerin weiter, greifen auf elektronische Kalender zu, stellen anonym intime Fotos ins Netz oder missbrauchen gar die Identität der Frau in den sozialen Medien, um ein negatives Bild von ihr im Netz zu schaffen.

Frauen sind von digitaler Gewalt mit am stärksten betroffen, so der Weiße Ring. Daher will er diesmal am „Tag der Kriminalitätsopfer“ dieses Thema besonders hervorheben und darüber informieren, wie man sich vor digitaler Gewalt schützen kann. Dazu können sich Interessierte am Freitag, 21. März, von 10 bis 16 Uhr an einem Info-Stand des Weißen Rings im Schwarzwald-Center in Freudenstadt informieren.

Prävention im Vordergrund

„Es liegt uns am Herzen, bei diesem Thema den Präventionsaspekt nach vorne zu stellen. Wir wollen aufklären und ansetzen, bevor etwas passiert“, sagt Birgit Bihler, Leiterin der Außenstelle Freudenstadt. „Wir wollen unter anderem dafür sensibilisieren, dass es kein Liebesbeweis ist, Passwörter mit seinem Partner oder seiner Partnerin zu teilen.“ Auch mit intimen Fotos sollte man vorsichtig sein, wenn man vermeiden möchte, dass sie vielleicht irgendwann doch online missbraucht werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Formen digitaler Gewalt seien Delikte wie Cyberstalking oder -grooming sowie weitere Missbrauchsdelikte. Der Weiße Ring weist auch darauf hin, dass das ungefragte Versenden intimer Bilder strafbar ist und angezeigt werden sollte.

Seit 1991 macht der Weiße ring mit dem „Tag der Kriminalitätsopfer“ alljährlich auf Menschen aufmerksam, die durch Kriminalität und Gewalt geschädigt wurden. Der Tag soll das Bewusstsein für Opferbelange stärken und Informationen zu Prävention, Schutz und praktischen Hilfen geben.

Der Weiße Ring ist Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität. So unterhält der gemeinnützige Verein im Kreis Freudenstadt eine Außenstelle mit zwölf ehrenamtlichen Mitarbeitern, die von Kriminalität Betroffenen Hilfe anbieten.