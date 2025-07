Info in Welschensteinach: Darum wird der Dorfladen mit einer Genossenschaft weiter betrieben

Info in Welschensteinach

1 Das Interesse am Welschensteinacher Dorfladen ist weiterhin groß. Das zeigte sich nicht nur an den vielen interessierten Zuhörern, die am Donnerstagabend in die Welschensteinachr Allmendhalle gekommen waren, um sich über den aktuellen Stand zu informieren. Wer sich vorstellen konnte, in irgendeiner Form am Projekt mitzuwirken, konnte am Ende unverbindlich seine Kontaktdaten hinterlassen. Und viele taten das. Foto: Wie der Dorfladen als eG funktionieren kann und wie der aktuelle Stand der Planungen ist, darüber informierten sich Interessierte. Die Verantwortlichen zeigen sich optimistisch.







Link kopiert



Der Dorfladen in Welschensteinach geht mir große Schritten weiter seiner Wiedereröffnung entgegen. 2017 hatte das Geschäft eröffnet; 2022 lief der Pachtvertrag mit dem damaligen Betreiber aus, der Laden schloss. 2024 wurde bei einer Ratssitzung bekannt gegeben, dass Gespräche geführt würden, die darauf abzielten, das Geschäft mit einer Genossenschaft weiterzuführen. Bei einer Informationsveranstaltung im März stellten Betreiber aus Gündlingen ein Konzept vor, mit dem sie nach einer solchen Struktur einen Laden betreiben. Desweiteren wurden Gedanken in den Raum gestellt, wie es in Welschensteinach umsetzbar wäre. Nun wurde über den aktuellen Stand informiert und das weitere Vorgehen dargelegt. Wenn alles gut geht, soll der Laden spätestens im Februar 2026 eröffnet werden.