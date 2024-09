Info in Gültlingen: Jeder soll schnelles Internet bekommen

Info in Gültlingen

1 Zahlreiche Interessenten kamen zu der Vorstellung des anstehenden Breitbandausbaus. Foto: Jacqueline Geisel

Die Mehrzweckhalle in Gültlingen war bis auf den letzten Platz besetzt. Mehr als 300 Menschen interessierten sich dafür, wann und unter welchen Bedingungen sie einen Glasfaseranschluss erhalten. Dazu kamen rund 350 Zuschauer, die sich über den Livestream von zu Hause zuschalteten.









Das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) verspricht einen eigenwirtschaftlichen Vollausbau in Wildberg, Gültlingen und Sulz am Eck. Über die Details informierten Vertreter der UGG sowie der beiden Internetanbieter, die mit im Boot sind, in Gültlingen.