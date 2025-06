Info im Gemeinderat: Schenkenzell erhält gleich zwei Förderzusagen

1 Das Klostermuseum in Wittichen soll mit Leader-Fördermitteln saniert werden. Vom „Makeover“ soll sowohl die Seelsorgeeinheit als auch die Gemeinde profitieren. Foto: Herzog Innerhalb kurzer Zeit hat die Gemeinde Schenkenzell zwei Förderzusagen für ein Feuerwehrfahrzeug und ein „Makeover“ des Klostermuseums bekommen.







Bürgermeister Bernd Heinzelmann berichtete in der Sitzung des Gemeinderats über den schriftlich eingegangenen Zuschussbescheid für die Beschaffung eines Gerätewagen Logistik für die Feuerwehr Schenkenzell (GW-L2). Die Fördersumme in Höhe von 130 000 Euro werde die Gemeinde allerdings in zwei Tranchen erst in 2027 und 2028 erhalten, die Ersatzbeschaffung sei jedoch für 2026 vorgesehen.