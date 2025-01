Info für Eltern: Kitas in Balingen stellen sich vor – so läuft die Anmeldung

Die städtischen Kitas in Balingen laden am Sonntag, 19. Januar, von 10 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. „An diesem besonderen Tag haben Familien, Freunde, Nachbarn und alle Interessierten die Gelegenheit, die Einrichtungen hautnah zu erleben und mehr über die tägliche pädagogische Arbeit zu erfahren“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Besucher könnten demnach „die liebevoll gestalteten Räumlichkeiten erkunden und direkt mit dem pädagogischen Team ins Gespräch kommen“. Es soll ausreichend Zeit für Austausch und offene Fragen zur Verfügung stehen, so dass Eltern einen ersten Einblick in die pädagogische Arbeit vor Ort erhalten. „Zudem können alle Gäste die Werte und Ziele der Kitas kennenlernen, die eine vertrauensvolle und fördernde Umgebung für die Kinder schaffen.“

Programm für die kleinen Besucher

Auch die kleinen Besucher kommen nicht zu kurz: Es werden kleine kreative Mitmachaktionen angeboten, bei denen die Kinder aktiv teilnehmen können.

Für das leibliche Wohl wird laut Mitteilung ebenfalls gesorgt: Bei Kaffee und Kuchen haben Besucher die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre mit den pädagogischen Fachkräften auszutauschen.

Der Tag der offenen Tür richtet sich nicht nur an Eltern, die einen Betreuungsplatz suchen, sondern auch an alle, die neugierig sind, wie Kinder in den Kitas in einer an-regenden Lernumgebung ihre Fähigkeiten entwickeln, lernen und wachsen.

„Gleichzeitig bietet die Veranstaltung eine wunderbare Gelegenheit für Nachbarn und Freunde der Einrichtungen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und die Arbeit vor Ort kennenzulernen“, heißt es weiter.

Anmeldung für das Kindergartenjahr 2025/2026

Für Eltern, die ihre Kinder für das kommende Kindergartenjahr 2025/2026 in einer Kindertagesstätte anmelden möchten, weist die Stadt Balingen darauf hin, dass die Anmeldung über das Online-Portal der Stadtverwaltung erfolgen muss. Auf der Homepage der Stadt unter „Leben in Balingen“ – „Kita“ finden Eltern den entsprechenden Link zum Portal.

Um sich anzumelden, müssen Eltern zunächst einen Zugang über den Link auf der Webseite erstellen und ein Passwort vergeben. Danach können sie ihr Kind mit dem gewünschten Aufnahmedatum und den Betreuungswünschen anmelden und bis zu fünf Kitas auswählen. Die Anmeldung muss bis spätestens 31. Januar erfolgen.

Am Tag der offenen Tür machen folgende Kitas mit: Kita Fronhof, Kita Haydnstraße, Kita Hermann-Berg, Kita Langwiesen, Kita Lauwasen, Kita Lochenzwerge, Kita Seestrolche, Kita Stadtmitte und Krippe Wirbelwind.

„In den letzten Jahren hat sich das Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten ständig gewandelt, da sich neben den Geburtenzahlen auch die Anforderungen und Wünsche seitens der Eltern geändert haben“ ist auf der Homepage der Stadt Balingen zu lesen. Und weiter: „Damit die Kinderbetreuung den Elternwünschen angepasst werden kann, ist eine große Flexibilität in den Kindertagesstätten notwendig. So ist auch die Stadt Balingen weiterhin bemüht, die Betreuungsangebote ständig zu verbessern, um so die Stadt Balingen noch familienfreundlicher zu gestalten.“