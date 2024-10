Eine Delegation der Stadt Lahr hält sich seit Donnerstagmorgen in Bristol auf, um sich dort über den Surfpark „The Wave“ zu informieren. Denn ein ähnliches Projekt ist auch in Lahr geplant.

Nach der nächtlichen Anreise über Stuttgart und Amsterdam landete die Gruppe planmäßig um 8.45 Uhr Ortszeit in der Stadt im Südwesten Englands.

Nach dem Bustransfer zum Hotel, wo das Gepäck abgeladen wurden, ging es sofort weiter zum Surfpark „The Wave“. Dort standen eine Besichtigung und Gespräche mit den Betreibern und Lokalpolitikern an. Eine Handvoll Lahrer meldete sich zudem zum Probesurfen an.

Es war ein erlebnisreicher erster Tag, dessen offizieller Teil mit der Rückfahrt zum Hotel endete. Nach dem Essen nutzten die Teilnehmer die wenige Zeit, die zur freien Verfügung stand, um das Zentrum der knapp 500 000-Einwohner-Stadt zu erkunden.

Von dem Besuch erhofft sich die Stadt wichtige Erkenntnisse, da der in Lahr geplante Surfpark ein ähnliches Konzept wie „The Wave“ in Bristol haben soll. Der Gruppe gehört dabei auch Investor Mario Gerlach an. Er will den Surfpark in Lahr bauen, für den zurzeit mögliche Standorte geprüft werden.

Am Freitag stehen in Bristol weitere Gespräche an, ehe abends der Flieger Richtung Heimat bestiegen wird.