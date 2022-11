1 Wie geht es mit der Villa Junghans langfristig weiter? Sicher ist: Die Pächterfamilie Weisser wird kein Teil der Lösung sein. Foto: Leinemann

Schramberg - Ein wenig Hoffnung hatte zuletzt noch bestanden, dass es vielleicht doch mit Daniela und Michael Weisser als Pächter bei der Villa Junghans weitergehen kann – nun herrscht Gewissheit: "Schweren Herzens haben wir uns entschieden, nach 16 wunderbaren Jahren den Betrieb in der Villa Junghans zum Jahresende einzustellen", informiert das Pächterpaar auf der Internetseite des Gastro- und Hotelleriebetriebs offiziell in einem Schreiben.

Dank an die Mitarbeiter

Weiter danken die Weissers "allen Gästen, langjährigen Firmenkunden und natürlich ganz besonders bei unseren Mitarbeitern für die jahrelange Treue". Vieles ist bei der Suche der Stadt nach einer Lösung für die Nutzung des Kulturdenkmals, die jüngst im Gemeinderat mit einem Expertenvortrag im großen Stil eingeleitet wurde, noch unsicher. Fest steht nun jedoch: Daniela und Michael Weisser werden kein Teil dieser Lösung mehr sein.

Vielschichtige Gründe

Anlass für die Kündigung des Pachtvertrags, so gaben sie im Gespräch mit unserer Zeitung an, waren "vielschichtige Gründe". So hätten neben der Notwendigkeit zur Sanierung auch Corona oder der Fachpersonalmangel seine Spuren hinterlassen.