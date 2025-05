Info-Abend in Pfalzgrafenweiler: Geplante Volksbanken-Fusion geht auf die Zielgerade

Weltneuheit aus Horb und Dornstetten Schupp und König präsentieren innovative Therapielösung in Köln

Die Firma Schupp aus Dornstetten und das König Fitness- und Gesundheitszentrum in Horb blicken auf einen erfolgreichen Messeauftritt zurück. In Köln stellten sie gemeinsam das „König Hüftkonzept“ vor, das in der Branche für Aufsehen sorgte.