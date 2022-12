1 Besonders Kinder bis vier Jahre hat die Influenza erwischt. Foto: Suzi Media – stock.adobe.com

Kreis Rottweil - Die allseits befürchtete Winter-Corona-Welle sei offensichtlich ausgeblieben, meinte Landrat Wolf-Rüdiger Michel in einer Videokonferenz zur Gesundheitslage. Dennoch fordere Corona weiter Todesopfer. Zudem müssten manche Patienten im Krankenhaus beatmet werden – aktuell 13 im Rottweiler Krankenhaus, fünf in Oberndorf. Aktuell liege die Inzidenz mal über, mal unter 100. Sicherlich sei die Dunkelziffer bei den Infizierten deutlich höher – eine Folge der geringeren Testaktivität.

Getestet würde in der Tat deutlich weniger, vornehmlich noch in Pflegeheimen, bestätigte Gesundheitsamtsleiter Heinz-Joachim Adam. Der Wert der effektiven Reproduktionszahl liege bei rund eins. Das bedeute, dass ein Corona-Infizierter derzeit durchschnittlich eine weitere Person anstecke.

Kombi-Ausbruch Corona und Magen-Darm

Von einer eigentlich überschaubaren Lage in den Pflegeheimen berichtete Kreisordnungsamtsleiter Thomas Seeger. Allerdings sei es in zwei Häusern zu einem Kombi-Ausbruch von Corona und Magen-Darm, vermutlich dem Norovirus, gekommen, was bei den immungeschwächten Bewohnern sehr problematisch sei. Einige müssten deshalb auch in der Klinik behandelt werden.

Abgesehen davon bleibe der Pflegenotstand ein ernstes Thema, bei dem man derzeit keine Abhilfe schaffen könne. Dieser zeige sich in allen Pflegeeinrichtungen im Landkreis und führe teilweise dazu, dass ganze Wohnbereiche geschlossen worden seien.

Konkurrenz um den Wirt

Dass Corona derzeit eher eine untergeordnete Rolle spielt, liegt laut Gesundheitsamtsleiter Adam daran, dass andere Viren um den Wirt, den Menschen, konkurrieren. So verzeichne man gerade die höchsten Influenzafallzahlen seit 20 Jahren. Als Begründung für den Anstieg höre er häufig, dass dies an den reduzierten Kontakten in den vergangenen 36 Monaten und einer dadurch gesteigerten Sensibilität für diese Viren liege. Das sei nach Ansicht des Gesundheitsamtes jedoch nicht der Fall.

Influenzawellen mit hohen Fallzahlen würden immer alle paar Jahre auftreten. Die letzte habe man 2017/2018 registriert, so Adam. Damals habe es bundesweit 25 000 Todesfälle gegeben. Die aktuelle Entwicklung hatte sich laut Adam bereits vor einem halben Jahr in Australien abgezeichnet. Das Besondere: Noch nie habe die Grippewelle so früh begonnen. In den Jahren lag der Beginn meist in der Mitte des ersten Jahresquartals.

Gesundheitssystem enorm belastet

Das Gesundheitssystem werde durch die hohe Zahl der Influenzafälle enorm belastet. Von 2200 Arztkontakten pro 100 000 Personen pro Woche in Baden-Württemberg Anfang Dezember sei die Zahl mittlerweile auf 2700 pro 100 000 Einwohner pro Woche gestiegen.

Stark von der Influenza betroffen seien vor allem Kinder im Alter von bis zu vier Jahren. Inzwischen hätten diese die Erkrankung in die Familien getragen. Neben der Influenza, Typ A/H3, kursierten auch das RS-Virus und Rhinoviren. Neben Deutschland schlage die Grippewelle auch in Frankreich und Polen stark zu.

Vergangene Woche hätten alle umliegenden Kliniken keine freien Betten mehr gehabt. Über die Feiertage werde sich die Lage noch verschärfen, so die Prognose des Rottweiler Gesundheitsamtsleiters. Der Krankenstand beim Personal in den Krankenhäusern sei im Vergleich zu den Vorjahren aktuell um 30 Prozent höher.

Das Gesundheitsamt empfehle in Sachen Influenza eine jährliche Impfung, um insgesamt für eine bessere Immunität zu sorgen, so Adam. Ansonsten riet er zu den gleichen Schutzmaßnahmen wie im Umgang mit dem Coronavirus. Auch müsse man sich gut überlegen, ob man die Festtage unbedingt im großen Familienkreis verbringen müsse. Insgesamt gelte: "Wer krank ist, sollte daheim bleiben."