Influenza in BW: Diese Regionen trifft die Grippewelle gerade besonders

In Teilen Baden-Württembergs schießt die Zahl der Krankschreibungen wegen Influenza nach oben. Eine gute Nachricht gibt es für alle, die sich jetzt noch impfen lassen wollen.
Die Grippewelle in Baden-Württemberg geht jetzt richtig los – und sie verläuft stärker als im Mittel in den vergangenen drei Jahre. Das ergeben Daten der Krankenkasse AOK zu grippebedingten Krankschreibungen, also für berufstätige Versicherte. Landesweit wurden in der Vorwoche demnach 43 Krankheitsfälle je 100.000 Versicherte gezählt. Der Wert liegt um die Hälfte höher als im Vorjahr.