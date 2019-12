Influenza Gesundheitsamt warnt vor Grippewelle

Seit Beginn der Grippesaison im Oktober gingen demnach bislang 235 Krankheitsfälle beim LGA ein (Stichtag 18. Dezember) – ein Jahr zuvor waren es 190. Die meisten Fälle (22) wurden in den Stadtkreisen Ludwigsburg und Stuttgart registriert. Auch in Südbaden erkrankten bereits einige Menschen an der Influenza. Allein 16 Fälle waren aus dem Stadtkreis Freiburg, 6 weitere aus dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, 8 aus dem Raum Lörrach und noch einmal 6 aus dem Kreis Emmendingen. Zum Vergleich: Die Kreise Calw, Rottweil und der Raum Zollernalb mussten zusammengezählt lediglich 5 Influenza-Fälle vermelden.