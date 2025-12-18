Influenza: Die Grippewelle rollt - Ist noch genug Impfstoff verfügbar?

Die Zahl der Grippefälle hat sich innerhalb einer Woche etwa verdoppelt. Regional gab es zuletzt Berichte über knapp werdenden Impfstoff. Kann man sich noch schützen lassen?
Langen/Berlin - Beim Grippe-Impfstoff gibt es nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) derzeit bundesweit betrachtet keine Mangelsituation. Es gebe zwar Berichte über regionale Engpässe. "Nach aktuellem Kenntnisstand liegen derzeit jedoch keine bestätigten Hinweise auf eine flächendeckende Knappheit vor", teilte das Institut mit.