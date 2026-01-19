Influenza auf dem Vormarsch: Grippe-Welle früher gestartet – Fälle nehmen auch im Kreis Rottweil zu

Hohes Fieber und Schmerzen – bundesweit werden immer mehr Grippe-Fälle gemeldet, und dann ist da noch eine neue Influenza-Variante. So ist die aktuelle Lage im Kreis Rottweil.
Immer mehr Influenza-Erkrankte und bereits 225 Todesfälle seit dem 24. November 2025: Das ist die aktuelle Bilanz des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Grippesaison. Auch im Kreis Rottweil steigt die Zahl der Influenza-Fälle an. Wir haben in Erfahrung gebracht, wer besonders betroffen ist, wie das Gesundheitsamt die aktuelle Lage bewertet, und welche Rolle die neue Variante „Subklade K“ spielt.