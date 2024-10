Influenza-A-Virus H5N1: Vietnam: Dutzende Tiger und Löwen an Vogelgrippe verendet

1 Mehr als 50 Raubkatzen sind bereits verendet. (Symbolbild) Foto: Ronald Wittek/dpa

In zwei vietnamesischen Zoos grassiert die Vogelgrippe. Mindestens 50 Raubkatzen sind bereits verendet. Eine weitere Ausbreitung soll unbedingt verhindert werden.









Ho-Chi-Minh-Stadt - Alarm in vietnamesischen Zoos: Berichten zufolge sind im August und September mindestens 47 Tiger und drei Löwen in zwei Tierparks nahe Ho-Chi-Minh-Stadt im Süden des Landes an der Vogelgrippe gestorben. Unter den verendeten Tieren seien auch einige erst wenige Wochen alte Tierbabys gewesen, berichteten vietnamesische Medien unter Berufung auf die Behörden. Mehr als 30 Mitarbeiter im Mango Garden Resort und im My Quynh Zoo hätten direkten Kontakt mit den Tieren gehabt. Bisher habe aber keiner Atemwegssymptome gezeigt.