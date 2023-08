Die eine gab es eigentlich nie ohne die andere: Lisa und Lena Mantler wurden als blondes Zwillingspaar auf Tik-Tok und Instagram bekannt. Über Jahre stiegen sie zu den bekanntesten Influencerinnen Deutschlands auf. Allein auf Instagram folgen ihnen 20 Millionen Menschen. Nun soll mit dem gemeinsamen Account Schluss sein, die beiden Frauen, die in der Region Stuttgart groß wurden, gehen getrennte Wege.

Die 21-Jährigen äußerten sich in einem längeren Video über die sozialen Netzwerke zu dem Schritt. Lena Mantler erklärt: „Unsere Interessen haben sich unterschiedlich entwickelt.“ In den vergangenen zwei Jahren sei ihnen klar geworden, sie hätten unterschiedliche Talente. „Es ist an der Zeit, dass wir unsere eigenen Wege gehen“, sagt Lisa Mantler. Sie hätten sich durchaus gefragt, ob sie online alleine weitermachen können, obwohl sie als Duo bekannt wurden. Trotzdem seien sie nun den Schritt gegangen. „Jeder ist auf seiner Findungsphase“, ergänzt Lisa.

Wie geht es weiter?

Doch wer macht nun auf dem großen Account mit Millionen von Followern weiter? Lisa erklärt, Lena mache an der Stelle weiter. „Es passt besser zu ihren Zielen“, sagt sie. Wo es mit dem Account inhaltlich künftig hingehen soll, lassen die beiden offen. Die Fans von Lena Mantler müssen wohl erst einmal abwarten. Und auch Lisa Mantler verschwindet nicht von der Bildfläche. Sie macht unter ihrem Account „Lisa“ weiter.

Wo früher kaum zu erkennen war, wer von den beiden wer ist, wurden zuletzt immer öfter die Unterschiede deutlich – auch privat: Lisa heiratete erst vor wenigen Monaten in einem weißen Brautkleid, ihre Schwester Lena äußerte sich in der deutschen Vogue erstmals über ihre Sexualität und erklärte, sich in Sachen Liebe nicht auf ein Geschlecht festlegen zu wollen.

Viele Fans dürften sich nun vor allem fragen, ob es zwischen den Geschwistern Streit gab. Zumindest das veröffentlichte Video legt dies nicht nahe. Am Ende liegen sich die Schwestern in den Armen und kichern. „Wir freuen uns einfach“, sagt Lena.