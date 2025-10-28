Influencerin in VS: Sie schraubt an der Zukunft des Handwerks

Bekannt ist Sandra Hunke aus Reels und Storys, jetzt kann man sie live im Capitol und als Markenbotschafterin des Schwenninger Unternehmens Sikla erleben.
Für Birgit Simmerer war die Sache schnell klar. Die Marketing-Managerin der Firma Sikla war auf der Suche nach einer Markenbotschafterin für das Schwenninger Unternehmen und wusste direkt, dass dafür eigentlich nur eine in Frage kam: Die gelernte Anlagenmechanikerin Sandra Hunke sollte es werden, die gleichzeitig als Model, Influencerin („Baumädchen“) und Buchautorin aktiv ist.