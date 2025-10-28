Influencerin in VS: Sie schraubt an der Zukunft des Handwerks

Bekannt ist Sandra Hunke aus Reels und Storys, jetzt kann man sie live im Capitol und als Markenbotschafterin des Schwenninger Unternehmens Sikla erleben.

Für Birgit Simmerer war die Sache schnell klar. Die Marketing-Managerin der Firma Sikla war auf der Suche nach einer Markenbotschafterin für das Schwenninger Unternehmen und wusste direkt, dass dafür eigentlich nur eine in Frage kam: Die gelernte Anlagenmechanikerin Sandra Hunke sollte es werden, die gleichzeitig als Model, Influencerin („Baumädchen“) und Buchautorin aktiv ist.

Mit ihren Social-Media-Auftritten von Instagram bis Tik-Tok zeigt die junge Frau aus Paderborn ihren Arbeitsalltag, setzt sich für Handwerk und Nachwuchs ein — besonders für Frauen im Handwerk.

Dieses Jahr erschien ihr Sachbuch „Ich zeig’ euch, wo der Hammer hängt! – Schluss mit alten Vorurteilen, für mehr starke Frauen im Handwerk”, das sich ruckzuck zum Beispiel zum Spiegel-Bestseller mauserte.

Es ist ein Appell an junge Menschen, ihrem Talent zu folgen – und an Betriebe, umzudenken: bei Gleichstellung, Führung und Fachkräftesicherung. Mit dem Buch kommt sie nun auf Einladung der Firma Sikla nach VS. Am Mittwoch, 19. November, liest sie daraus im Capitol Lichtspieltheater an der Alleenstraße in Schwenningen.

Direkt offene Ohren

„Sie ist einfach Deutschlands größte Handwerks-Influencerin“, sagt Birgit Simmerer glücklich, dass Sikla diese Kooperation auf den Weg bringen konnte und sie auch Geschäftsführer Thomas Bernhard dazu keineswegs überreden musste, sondern damit direkt auf offene Ohren stieß.

Genauso freut sie sich, dass die Lesung in Zusammenarbeit mit mehreren örtlichen Akteuren zustande kommt, insbesondere mit der Buchhaltestelle Villingen-Schwenningen. Unterstützt wird die Veranstaltung außerdem durch das Landratsamt Schwarzwald-Baar, die Stadt Villingen-Schwenningen und die Handwerkskammer Konstanz.

Sie passt wie der Hammer

Zu Sikla passt die Zusammenarbeit mit der Influencerin im Übrigen wie der Hammer auf den Nagel, schließlich sind Handwerksunternehmen just im Bereich Anlagen- und Gebäudetechnik ja genau der Kundenkreis von Sikla.

Auch auf dem Laufsteg bewegt sich die Handwerkerin sicher und gekonnt. Foto: Foto: Sebastian Reuter / Getty Images for Nowadays

Die Markenbotschafterin ist seit 13 Jahren Installateurin, steht auf der Baustelle ihre Frau, bekommt als junge Mutter auch noch das Familienleben gemeistert und sagt: Es gibt immer noch zu viele Vorurteile gegen Mädchen und Frauen in der Branche. Ihr Appell an die Frauen: „Machen, machen, machen. Geht ins Handwerk, lasst euch nicht reinreden. Macht Praktika in verschiedenen Firmen. Es gibt viele Betriebe, die sich sehr über eine Frau im Team freuen würden.”

Im TV ebenfalls vertreten

Mit 18 nahm sie am „Aschenputtel-Experiment“ von RTL 2 teil und gewann. Seit einem Heiratsantrag hinter der Bühne der Fashion Week 2017 ist sie regelmäßig als Handwerksexpertin im Fernsehen zu sehen, unter anderem in„Schnäppchenhäuser“ und 2022 in „Das perfekte Dinner“.

Auf Social Media hat sie sich eine große Community aufgebaut: Auf Instagram folgen ihr rund 260 000 Menschen, auf Tik-Tok etwa 460 000. Auf Youtube zählt ihr Kanal „Sandra Hunke-Baumädchen“ rund 23 000 Abonnenten und es kommen immer wieder neue hinzu.

Tickets und Abendkasse

Tickets

Karten für die Lesung im Capitol gibt es im Vorfeld exklusiv bei der Buch-Haltestelle, Brunnenstraße 16 bis 18, Villingen, Telefon 07721/206 66 73, info@buchhaltestelle-vs.de. Der Eintritt beträgt sieben Euro. Schülerinnen, Schüler und Studierende, für die der Eintritt eine finanzielle Hürde darstellt, werden auf Wunsch (ohne Angabe von Gründen) auf die Gästeliste gesetzt.

Abendkasse

Die Abendkasse öffnet ab 18 Uhr.