1 Anja Giersberg bloggt unter dem Namen „Zuckerfrei Naschen“ und will Menschen helfen, ihre Ernährung dahingehend umzustellen. Foto: Die Hoffotografen GmbH

Kuchen, Plätzchen und Pralinen haben oft eins gemeinsam: Zucker. Allerdings braucht es den überhaupt nicht , wie Anja Giersberg auf ihrem Blog und Instagram-Kanal „Zuckerfrei Naschen“ zeigt. Sie lebt seit Jahren ohne. Zuerst unfreiwillig, jetzt aus voller Überzeugung.















Stuttgart - Quälende Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Gereiztheit, schlechte Laune, so beschreibt Anja Giersberg ihren kalten Entzug. Was sie schildert, ist nicht etwa die Reaktion ihres Körpers auf den Verzicht von Tabak, Alkohol oder Cannabis, sondern von Zucker. Solchem, der in fast jedem verarbeiteten Lebensmittel steckt. Und: den sie als Konditorin in Torten, Soufflés und Co. verarbeitete und naschte – bis er sie krank machte. Von einem Tag auf den anderen war er also tabu.