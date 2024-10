Infiziertes Wildschwein im Harmersbachtal: Das bedeutet der „Pseudowut“-Fall für die Ortenau

1 Vor allem bei Wildschweinen wird die Aujeszkyschen Krankheit immer wieder nachgewiesen. Bei nahezu allen Säugetieren verläuft die Infektion tödlich. Primaten und somit auch Menschen sind jedoch für das Virus nicht empfänglich. Foto: Fischer

Ein im Harmersbachtal erlegtes Tier ist mit der sogenannten Aujeszkyschen Krankheit infiziert gewesen. Den Befund bestätigte nun ein Referenzlabor. Für Menschen ungefährlich, verläuft die Erkrankung bei Hunden und Katzen jedoch stets tödlich.









Das mit der Aujeszkyschen Krankheit (AK) infizierte Wildtier war bereits Mitte August in Oberharmersbach erlegt worden. Das bestätigt das Veterinäramt am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung. Die Behörde hatte die Jägervereinigungen im Kreis am Dienstagabend in einer E-Mail informiert, die auch unserer Redaktion vorliegt.