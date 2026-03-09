Infizierte Tiere in Tennenbronn: Systematisch den Zecken am Freibad auf der Spur

Eine Feldstudie brachte in Tennenbronn einen „FSME-Naturherd“ bei der Kneippanlage zutage. Im nahe gelegenen Freibad besteht laut Gesundheitsamt kein erhöhtes Infektionsrisiko.
Hintergrund des „FSME-Naturherd“-Fundes bei der Kneippanlage ist eine Feldstudie des Gesundheitsamts Rottweil und des Landesgesundheitsamts in Sachen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) im Landkreis. Systematisch wurden Zecken eingesammelt, gezielt an jenen Stellen, wo bereits mehrfach FSME-Fälle aufgetreten waren. Bei der Kneippanlage wurden zwei Zecken mit einer erhöhten FSME-Viruslast identifiziert.