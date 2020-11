Infizierte im Zollernalbkreis Balingen führt Corona-Fallliste deutlich an

Fünf Gemeinden sind "coronafrei"

Sieben aktuell Infizierte sind für Rosenfeld und Schömberg gemeldet, jeweils sechs für Geislingen, Grosselfingen und Nusplingen. Jeweils drei Betroffene leben in Dotternhausen, Winterlingen sowie in Hausen am Tann – Hausen gilt wegen der Zahl der Einwohner allerdings statistisch als am stärksten betroffene Gemeinde im Kreis. Zwei Fälle gibt es derzeit in Ratshausen. Und jeweils einen Betroffenen meldete das Gesundheitsamt am Montag für Bitz, Straßberg und Jungingen.

Fünf Gemeinden im Zollernalbkreis gelten derweil aktuell als "coronafrei": Dautmergen, Dormettingen, Obernheim, Weilen unter den Rinnen sowie Zimmern unter der Burg.

Höchsten Inzidenzwert im Kreis am 31. März mit 135,6

Durch die am Montag neu gemeldeten Fälle ist auch der Wert der Inzidenz (Neuinfektionen je 100000 Einwohner des Landkreises) weiter nach oben gegangen: Er liegt aktuell bei 94,5 und damit etwa auf dem Wert vom 26. März (97,6), als die erste Welle durch den Zollernalbkreis gerollt war. Den bislang höchsten Inzidenzwert im Kreis gab es am 31. März mit 135,6.

Angestiegen ist derweil auch die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit ihrer Corona-Infektion im Zollernalb-Klinikum in Behandlung sind: 18 waren es am Montag; am Freitag vergangener Woche waren es noch 12. Bislang sind im Zollernalbkreis 70 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben.