Inferno: Rauchbelastung: Los Angeles verteilt kostenlos Schutzmasken

1 In Bibliotheken, Freizeitzentren und Altenheimen stehen nun Masken bereit. Foto: Richard Vogel/AP/dpa

Besonders gut war die Luftqualität in der zweitgrößten Stadt der USA noch nie. Aber die verheerenden Brände haben zu einer Erhöhung von Feinstaub und Asche in der Luft geführt - LA regiert.









Los Angeles - Aufgrund erhöhter Mengen an Asche und Feinstaub in der Luft stellt die Stadt Los Angeles nun kostenlos Schutzmasken in öffentlichen Einrichtungen bereit. Durch die stärker gewordenen Winde sei die Feinstaub-Belastung erhöht und vor allem für gefährdete Gruppen ungesund, hieß es am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung. Die Masken stehen in Bibliotheken, Freizeitzentren und Altenheimen bereit und werden von Hilfsorganisationen verteilt.