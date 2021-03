1 Die Virusfallzahlen haben im Kreis Rottweil wieder abgenommen. Foto: © Kock – stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Pandemie: Acht Kommunen aktuell ohne Coronainfektionen

Der Kreis Rottweil befindet sich auf einem guten Weg, Die Inzidenz nimmt weiter ab und liegt am Dienstagnachmittag bei 65,1. Landesweit liegt diese Zahl bei 60,7. Die schlechte Platzierung im Landesvergleich hat Rottweil damit hinter sich gelassen. Am Dienstag sind zudem nur drei neue Corona-Fälle entdeckt worden.

Kreis Rottweil. Am Mittwoch hat wieder die wöchentliche Bereinigung der Corona-Statistik des Landratsamts stattgefunden. Das bedeutet, dass die Zahl der aktiven Fälle bereinigt wurde. Aktuell sind es nur noch 90v. Das wiederum hat zur Folge, dass viele Gemeinden in den grünen Bereich des Infektionsgeschehens rutschen.

Acht Kommunen weisen zurzeit keine Coronainfizierten auf: Es sind Aichhalden, Bösingen, Dietingen, Eschbronn, Hardt, Schenkenzell, Schiltach und Wellendingen. Deißlingen hat lediglich einen aktiven Fall vorzuweisen, Fluorn-Winzeln und Villingendorf jeweils zwei.

Überhaupt sind wenige neue Fälle dazugekommen: lediglich drei am Dienstag, so die Kreisbehörde. Diese sind bereits in die am Mittwochnachmittag festgestellte Inzidenz eingeflossen. Diese sank gegenüber dem Vortag von 81,5 (Montag) auf 65,1.

Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen: Die Landkreisbehörde gibt die Anzahl der Neuinfektionen des gesamten Vortages wieder, die Inzidenz wiederum errechnet sich aus den Neuinfektionen, die bis um 16 Uhr des aktuellen Tages gemeldet werden. Der Inzidenzwert ist dadurch aktueller als die Anzahl aller Neuinfektionen im Kreisgebiet.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Kreis 5211 Einwohner positiv auf Covid-19 getestet. 139 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.