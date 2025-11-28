Infektionskrankheit in Rheinfelden: Tuberkulose-Fall am Georg-Büchner-Gymnasium

Am Georg-Büchner-Gymnasium gibt es einen Fall von Tuberkulose. Die Person befindet sich in Quarantäne. Der Schulbetrieb geht uneingeschränkt weiter.
Derzeit werden die engen Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt des Landkreises ermittelt und informiert. Es handelt sich nach Behördenangaben dabei um eine Personenzahl „im mittleren dreistelligen Bereich“. Die betroffenen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen müssen nun auf Anordnung des Gesundheitsamts auf Tuberkulose getestet werden. Da aktuell kein erhöhtes Ansteckungsrisiko bestehe, sei eine Einschränkung des Schulbetriebs nicht notwendig, heißt es weiter. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, betont die Behörde.