Infektionskrankheit in Rheinfelden: Tuberkulose-Fall am Georg-Büchner-Gymnasium

Am Georg-Büchner-Gymnasium gibt es einen Fall von Tuberkulose. Die Person befindet sich in Quarantäne. Der Schulbetrieb geht uneingeschränkt weiter.

Derzeit werden die engen Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt des Landkreises ermittelt und informiert. Es handelt sich nach Behördenangaben dabei um eine Personenzahl „im mittleren dreistelligen Bereich“. Die betroffenen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen müssen nun auf Anordnung des Gesundheitsamts auf Tuberkulose getestet werden. Da aktuell kein erhöhtes Ansteckungsrisiko bestehe, sei eine Einschränkung des Schulbetriebs nicht notwendig, heißt es weiter. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, betont die Behörde.

Dritte bekannte Infektion Wo sich die erkrankte Person angesteckt hat, ist derzeit noch nicht bekannt und wird weiter untersucht. Er oder sie befindet sich seit etwa zwei Wochen in Quarantäne, wie Volker Habermaier, Direktor des Gymnasiums (GBG), im Gespräch mit unserer Zeitung präzisiert. Habermaier zufolge ist die Infektion per Zufall, nämlich im Rahmen einer Reihentestung, festgestellt worden. Denn bereits im vergangenen Jahr hatte es einen Fall von Tuberkulose an der Schule gegeben. Außerdem, so Habermaier weiter, sei bei einer weiteren am Schulgeschehen beteiligten Person bekannt, dass diese Tuberkulose in sich trage, jedoch ohne Ausbruch. Um herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen den bis dato bekannten Fällen gibt, habe die Gesundheitsbehörde Reihentestungen veranlasst.

„Etwas Aufregung“

Dass dabei ein weiterer Fall – quasi als Zufallsfund – identifiziert werden konnte, sieht Habermaier „auch als Chance“ im Sinne der Prävention.

Zwar herrsche am GBG „etwas Aufregung“, aber von „Schrecken“ könne keine Rede sein, wie der Schulleiter bekundet. Tuberkulose sei heutzutage bekanntermaßen gut behandelbar. Und auch der betroffenen Person gehe es seinem Wissen nach gut. Mit der Gesundheitsbehörde werde es in Kürze eine Videokonferenz geben, um allfällige Fragen – auch von Schülerseite – zu beantworten.

Tbc ist gut zu behandeln

Habermaier ist es, wie er betont, „wichtig, dass es keinen Hype gibt“, denn aufgrund der fortgeschrittenen Medizin sei Tuberkulose – zumal in Mitteleuropa – heutzutage keine Katastrophe mehr. Dass gerade in den Sozialen Netzwerken allerlei Mutmaßungen und Spekulationen bisweilen wenig seriöser Art ins Kraut schießen, ist der Sache aus Habermaiers Sicht keineswegs dienlich.

Ob die am GBG über die Jahre festgestellten drei Tuberkulose-Fälle irgendwie miteinander zusammenhängen, sei Gegenstand weiterer Untersuchungen durch das Gesundheitsamt. „Wie gesagt: Tuberkulose ist heute gut zu behandeln. Unser Schulbetrieb geht normal weiter“, bekräftigt Habermaier. Es bestehe keine weitere Gefahr.

Die Tuberkulose (Tbc) ist eine ansteckende Krankheit, die durch Tuberkulose-Bakterien verursacht wird. Die häufigste Form ist die Lungentuberkulose, es können aber auch andere Organe betroffen sein. Mit einer konsequenten medikamentösen Behandlung ist die Krankheit heilbar. Weltweit gehört die Tuberkulose zu den häufigsten Infektionskrankheiten. Es gibt jedoch große regionale Unterschiede. So gibt es in Deutschland mit jährlich etwa 4400 Erkrankungen (Stand 2024) nur wenige registrierte Fälle.

Ansteckung mit Tbc

Eine Übertragung von Tuberkulose-Bakterien erfolgt laut Mitteilung des Gesundheitsamts in der Regel durch Tröpfchen über die Atemwege von Mensch zu Mensch, jedoch nicht so leicht wie bei vielen anderen durch Tröpfchen oder Aerosol übertragenen Infektionskrankheiten.

In der Regel bedarf es für eine Ansteckung eines mehrstündigen Aufenthalts gemeinsam mit einer erkrankten Person vorwiegend in geschlossenen Räumen. Bleibt eine Infektion unbehandelt, kommt es in zehn Prozent der Fälle nach Wochen, Monaten oder Jahren zu einer tatsächlichen Erkrankung. Das Erkrankungsrisiko kann durch eine vorbeugende medikamentöse Behandlung nach einer diagnostizierten Infektion nochmals deutlich gesenkt werden. Wird eine Tuberkulose-Erkrankung festgestellt, ist jedoch umgehend eine medikamentöse Behandlung erforderlich.

Häufig beginnt die Erkrankung mit Beschwerden wie anhaltendem Husten oder Hüsteln, manchmal mit Blutbeimengungen im Auswurf, ungewollter Gewichtsabnahme, Appetitlosigkeit, Müdigkeit und Schwächegefühl, leichtem Fieber, Nachtschweiß oder auch Stechen in der Brust. Erkrankte Personen müssen isoliert werden, sind aber in der Regel drei Wochen nach Beginn einer medikamentösen Therapie und gutem Ansprechen auf die Behandlung nicht mehr ansteckend.

Ob ein Patient aus der Isolation entlassen wird, entscheidet der behandelnde Arzt gemeinsam mit dem Gesundheitsamt.