Corona-Fälle an den meisten Schulen in St. Georgen

Das Corona-Infektionsgeschehen nimmt wieder Fahrt auf – und auch St. Georgen ist vor der Entwicklung nicht sicher. 24 neue Fälle weist die Statistik des Landratsamts am Donnerstagmorgen aus, viele davon an Schulen und in Kindergärten.















St. Georgen - Mal ein Fall, ein anderes Mal keiner, dann einmal vier oder fünf neue Infizierte – nachdem sich die Zahl der neuen Corona-Fälle in St. Georgen in den vergangenen Tagen und Wochen stets recht konstant unter der Zehn-Fälle-Marke bewegt hatte, fällt dieser Ausschlag nach oben besonders ins Auge: 24 neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises am Donnerstagmorgen für St. Georgen. Nur in Villingen-Schwenningen ist die Zahl der Neuinfizierten im Schwarzwald-Baar-Kreis an diesem Tag höher.

Doch woher kommen die ganzen Fälle? Auf Nachfrage unserer Redaktion beim Landratsamt bestätigt dessen Pressesprecherin Heike Frank: "Ja, es gibt tatsächlich sehr viele Fälle an Schulen." Dabei seien auch einige Klassen betroffen, in denen bei einem Schüler eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde.

Auch einige Kindergärten betroffen

Markus Esterle, Leiter des städtischen Amtes für Ordnung, Bildung und Soziales, hat Einblick in die Situation an den Schulen und Kindergärten in städtischer Trägerschaft. Auf Anfrage unserer Redaktion will er zwar nicht die Zahl der neuen Corona-Fälle unter den Schülern nennen. "Wir haben aber an den meisten Schulen und auch an einigen Kindergärten Fälle." Eine Häufung sieht Esterle aktuell nur an der Realschule, ansonsten verteilen sich die Corona-Fälle ihm zufolge auf den Großteil der restlichen Schulen.

Die Verteilung der Fälle auf die Klassen sei recht unterschiedlich. In zwei Klassen gibt es – Stand Donnerstagabend – mehrere Fälle. In anderen Klassen wurden bislang nur einzelne Corona-Infektionen festgestellt. "Das ist momentan natürlich schon etwas beunruhigend", fasst Esterle zusammen.

Ganz ähnlich fällt auch Bürgermeister Michael Riegers Fazit beim Blick auf die Neuinfektionen in St. Georgen, aber auch auf die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz aus. Diese gibt das Landesgesundheitsamt am Donnerstagnachmittag mit 165,8 an. In St. Georgen sind aktuell 55 Personen mit Corona infiziert. "Schön ist das natürlich nicht."

Freiwilliges Maskentragen an den Schulen?

Ob die vielen Infektionen an Schulen mit der Lockerung der Maskenpflicht an selbigen zusammenhängt? Da trauen sich weder Rieger noch Esterle eine fachkundige Analyse zu. "Das müssen die Fachleute wissen und dann entsprechend entscheiden", sagt Rieger – und hofft, dass sie sich damit beeilen. Mittlerweile sei die Idee aufgekommen, an den St. Georgener Schulen doch wenigstens auf freiwilliger Basis zum Tragen einer Maske zu animieren. Das müsse aber erst noch abschließend diskutiert und natürlich auch mit den Schulen abgesprochen werden.