Es wird vorerst keine nächtliche Ausgangsbeschränkung geben. Das hat Landrat Wolf-Rüdiger Michel am Freitag mitgeteilt. Das Infektionsgeschehen sei nicht diffus, sondern die Herde seien bekannt, die Infektionsketten nachvollziehbar. Jetzt ist die Frage, ob das Sozialministerium das auch so sieht.

Kreis Rottweil - Die Zerrissenheit in der Stimmung bei der pandemischen Lage im Kreis Rottweil hätte am Freitag einen neuen Höhepunkt erfahren können.

Das Stimmungsbild: Während die Bund-Länder-Konferenz einen ziemlich komplizierten Fahrplan zum Ausstieg aus dem Lockdown präsentiert und die Partei AfD auf Initiative ihres stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden aus Sulz, Emil Sänze, am Morgen im Landtag einen Entschließungsantrag zur Beendigung des Lockdowns gestellt hat, befasst sich die Kreisbehörde seit Tagen mit etwas anderem: einer erneuten nächtlichen Ausgangsbegrenzung.

Der Grund: Die Inzidenz im Kreis Rottweil liegt seit dem vergangenen Wochenende über 100, eine Besserung ist nicht in Sicht. Auch am Donnerstag lag der Richtwert an Neuinfektionen bei 110, das ist weiterhin die zweithöchste Infektionsrate im Land. Der Landesdurchschnitt beträgt 56,3. Am Freitag werden 16 neue weitere Fälle gemeldet. Auch gibt es einen weiteren Toten, den 140., der im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben ist.

Keine Ausgangsbrenzung: Dennoch hat sich die Landkreisverwaltung gegen eine erneute nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr entschieden. Zum einen, da von den aktuellen Neuinfizierten fast 70 Prozent vier Ausbruchsherden zugeordnet werden (zwei Pflegeheime in Sulz, eine Einrichtung in Oberndorf, die Helios-Klinik in Rottweil), es also keine unüberschaubare Lage gibt, zum anderen, da die Kreisbehörde rechtliche Bedenken hat. Verschiedentlich hätten Verwaltungsgerichte vergleichbare Anordnungen der Kreisbehörden gekippt. Landrat Michel zweifelt daran, dass die gültige Corona-Verordnung die Landkreise überhaupt in die Lage versetzt, derart restriktive Maßnahmen per Allgemeinverfügung selbst einleiten zu können. Diese Sichtweise habe man dem Sozialministerium am Donnerstag mitgeteilt. Jetzt warte man auf die Redaktion. Gut möglich, so Michel im Gespräch mit Medienvertretern, dass das Ministerium den Landkreis anweist, eine entsprechende Verfügung zu erlassen. Dem müsse man sich dann beugen, auch wenn der Landkreis inhaltlich eine andere Position hat.

Das Infektionsgeschehen: 140 aktive Fälle gibt es, 95 davon entfallen auf die Gemeinden Vöhringen, Sulz, Rottweil und Oberndorf. Vöhringen ist deshalb darunter, weil es enge familiäre Beziehungen zum Ausbruchsgeschehen in einem Sulzer Heim gebe, so der Landrat. Die restlichen 45 Fälle betreffen 17 Gemeinden. Mit Hardt und Schiltach gibt es zwei Kommunen ohne aktuell Infizierten. Hinzu kommen vier Gemeinden mit lediglich einem aktiven Fall (Aichhalden, Deißlingen, Dietingen, Schenkenzell) und drei Orte mit zwei laufenden Fällen (Eschbronn, Fluorn-Winzeln, Wellendingen).

Lage in den Heimen: In den vier betroffenen Einrichtungen grassiert das Coronavirus weiterhin. In einem Pflegeheim seien sieben Bewohner und fünf Mitarbeiter aktuell infiziert. Ein hochbetagter Bewohner sei gestorben. Er habe jedoch eine schwere Vorerkrankung gehabt, hieß es. In einer zweiten Einrichtung hätten sich zehn Bewohner und 25 Mitarbeiter, in einer dritten zehn Bewohner und sechs Mitarbeiter angesteckt. In der Helios-Klinik gibt es 33 aktive Fälle (31 Mitarbeiter, zwei Patienten).

Der Impfstoff wirkt: In den Heimen, so Stephan Vilgis vom Gesundheitsamt, zeige sich die Wirksamkeit der Impfstoffe. Ein Großteil der nun Betroffen hatte demnach schon zumindest die erste von zwei Spritzen erhalten. Es habe – bis auf den einen Todesfall – keine schweren Krankheitsverläufe gegeben. Viele hätten überhaupt keine Symptome gehabt, wenige nur leicht. Zum Ende der laufenden Woche sind 8250 Impfdosen verspritzt worden – 6500 Stück des Herstellers Biontech/Pfizer und 1750 von Astrazeneca. 1500 davon seien für die Zweitimpfung verwendet worden. Der Landrat sagt, er hoffe, dass ab April auch Hausärzte Vakzine verabreichen dürften, ebenso Betriebsärzte, um der Impfkampagne mehr Tempo zu verleihen. Die Landesregierung sei gerade dabei, Pilotpraxen zu bestimmen, in denen das Impfen geübt werden könne.

Die Mutationen – weitere gute Nachricht: Laut Vilgis seien im Kreis im Vergleich zum Land deutlich weniger Virusvarianten nachweisbar. Landesweit betrage der Anteil der Mutationen an den Befunden 50 Prozent. Der Kreis liege deutlich darunter. n Die erneut eindringliche Bitte des Landrats: Angesichts des feingliedrigen Ausstiegsszenarios appelliert Michel die Bürger, sich an die Regeln zu halten, um zügig zu geringeren Inzidenzzahlen zu kommen. "Wir alle haben es in der Hand."