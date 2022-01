1 Wenigstens, was die Corona-Patienten angeht, kann das Pflegepersonal am Freudenstädter Krankenhaus derzeit einmal durchatmen. Foto: Symbol-Foto: © Mia-Studio – stock.adobe.com

Aktuell befindet sich kein Covid-positiv getesteter Patient zur Behandlung im Krankenhaus Freudenstadt – weder auf der Intensivstation, noch auf der Isolierstation. Mit dieser erfreulichen Nachricht wartet das Landratsamt in seinem Wochenbericht zur Corona-Lage im Kreis auf.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Freudenstadt - Dennoch entwickelt sich das Infektionsgeschehen wie überall im Land äußerst dynamisch. Im Zeitraum von Freitag, 21., bis Donnerstag, 27. Januar, wurden dem Landratsamt Freudenstadt 1079 neu positiv auf das Virus getestete Personen gemeldet. Von den Betroffenen kommen 57 aus Alpirsbach, 13 aus Bad Rippoldsau-Schapbach, 133 aus Baiersbronn, 89 aus Dornstetten, 27 aus Empfingen, 46 aus Eutingen, 227 aus Freudenstadt, 19 aus Glatten, fünf aus Grömbach, 209 aus Horb, 66 aus Loßburg, 60 aus Pfalzgrafenweiler, 28 aus Schopfloch, 46 aus Seewald, 52 aus Waldachtal und zwei aus Wörnersberg.

Drei weitere Tote

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im März 2020 insgesamt positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getesteten Personen im Kreis beträgt damit 13 839. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen erhöht sich auf 12 021 (plus 576). 1620 (plus 500) positiv auf das Virus getestete Personen befinden sich in Isolierung.

Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen seit Beginn der Pandemie hat sich um drei erhöht auf insgesamt 198. Zur Meldung des Landesgesundheitsamts bestehe weiterhin eine Differenz von zwei, so das Landratsamt.

Inzidenz nur noch knapp unter 1000

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner, betrugt nach offiziellen Angaben des Landesgesundheitsamts vom Donnerstag 858,4., am Freitag bereits 997,8. Vergangenen Freitag lag sie noch bei 672,8. Der Landesdurchschnitt beträgt 1081,6. Er ist im Wochenvergleich stark angestiegen, vergangenen Freitag lag der Wert noch bei 734,3.

Verzerrte Werte bei Impfquoten

Die jüngste Statistik des Landes über die Impfquoten auf Landkreisebene vom 23. Januar weist für den Landkreis Freudenstadt einen Anteil von 80,6 Prozent Menschen aus, die mindestens einmal geimpft sind, und einen Anteil von 78,8 Prozent an Vollimmunisierungen. Der Landesschnitt bei den Erstimpfungen liegt bei 70,1 Prozent und bei den Zweitimpfungen bei 69,3 Prozent. Der Anteil an Auffrischimpfungen im Landkreis Freudenstadt wird mit 79 Prozent angegeben, der Landesdurchschnitt beträgt 45,2 Prozent. Die hohen Werte für den Kreis Freudenstadt liegen vor allem darin begründet, dass auch von hier ansässigen Ärzten geimpfte Personen dem Kreis Freudenstadt zugerechnet werden, die nicht im Landkreis wohnen.

Ausgangssperre aufgehoben

Aufgrund der durch die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs veranlassten Änderung der Corona-Verordnung durch das Land, die am Freitag in Kraft getreten ist, konnte auch das Landratsamt die kürzlich erlassene nächtliche Ausgangssperre für ungeimpfte Personen mit sofortiger Wirkung zurücknehmen. Wie berichtet, hat das Land den vorübergehend außer Kraft gesetzten Stufenplan wieder eingeführt und daneben eine FFP2-Maskenpflicht in Fahr- und Flugzeugen des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs angeordnet.