Infektionsfälle im Kreis Rottweil: Es wird delikat – Syphilis auf dem Vormarsch

1 Die Zahl der Syphilis-Infektionen nimmt zu – auch hier im Landkreis Rottweil. Foto: rawpixel.com – freepik/ Montage: Ganter

Schon sieben Fälle im Landkreis in diesem Jahr. Das Gesundheitsamt Rottweil bietet anonyme STI-Beratung und rät zu regelmäßigen Tests.









Link kopiert



Die sexuell übertragbare Infektion Syphilis erlebt weltweit einen besorgniserregenden Anstieg – und Deutschland macht dabei keine Ausnahme. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) wurden 2023 in Deutschland 8491 Fälle registriert — mehr als viermal so viel wie 2001, als das Infektionsschutzgesetz in Kraft trat. Besonders betroffen sind Männer, die Sex mit Männern haben.