15 neue Fälle flossen am Montag in die kreisweite Corona-Statistik ein. Damit sind bislang 6490 (+15 zum Vortag) Infektionen im Landkreis bekannt geworden.

Schwarzwald-Baar-Kreis - 6126 Personen gelten als genesen, 181 Todesfälle wurden registriert, die in Zusammenhang mit dem Virus stehen sollen, und aktuell mit Covid-19 infiziert sind 183 Kreisbewohner (+3). Die Sieben-Tages-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 66,4 an (Stand: Sonntag, 16 Uhr).

122 Mutationen wurden bereits gezählt

Breiten Raum nehmen die Mutationen im Infektionsgeschehen im Landkreis ein. So wurden bis dato 122 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den 183 an Covid-19 Infizierten sind 86 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast überwiegend handelt es sich um die britische Variante B1.1.7.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Montag 24 am Coronavirus erkrankte Personen – fünf davon befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung, invasiv beatmet werden muss keiner von ihnen. Von 44 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind noch zehn frei.

Hotlines

Das Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, hat für symptomlose Personen wieder am Donnerstag von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Symptomatische Personen können sich an den Hausarzt wenden.

Die Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis ist unter der Telefonnummer: 07721/9 13 76 70 geschaltet. Fragen können zudem über die Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de gestellt werden. Weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon: 07721/9 13 71 90 geschalten. Die Hotlines sind dienstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr erreichbar.