Infektionen mit Corona: Kommt eine neue Corona-Welle?

1 Symptome von Corona sind unter anderem Husten, Schnupfen, Fieber, Schüttelfrost, Müdigkeit und Muskelschmerzen. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Es ist zwar Sommer, trotzdem husten und schniefen derzeit viele – und melden sich krank. Auch das Corona-Virus hat daran seinen Anteil. Hausärzte in Baden-Württemberg haben mehr mit Atemwegsinfekten zu tun, als zu dieser Jahreszeit üblich.









Husten, Schnupfen, Halsweh, Fieber, Abgeschlagenheit – mit diesen Symptomen haben derzeit in Baden-Württemberg, aber auch im Rest von Deutschland viele Menschen zu kämpfen. Anrufe bei drei Hausärzten in Stuttgart und der Region ergeben: Die Praxen haben derzeit mehr Patienten mit akuten Atemwegserkrankungen als sonst zu dieser Jahreszeit in ihren Wartezimmern.