Infektionen im Zollernalbkreis Corona-Inzidenzwert knackt Marke von 100

Nur drei Gemeinden gelten als "coronafrei"

Insgesamt gelten aktuell 304 Menschen im Zollernalbkreis als infiziert. Die meisten davon leben in Balingen - 76 an der Zahl. Ebenfalls viele Betroffene gibt es in Albstadt (48), Hechingen (35), Rangendingen (30) und Burladingen (25). Nur drei Gemeinden gelten derzeit als "coronafrei": Dormettingen, Weilen unter den Rinnen sowie Zimmern unter der Burg. In allen anderen Kommunen gibt es Betroffene.